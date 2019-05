Unsere Bundeshauptstadt weist viele Attribute auf - als Hort der Intelligenz und zukunftsgerichteter Konzepte ist sie bisher jedoch sehr selten in Erscheinung getreten. Wenn ich an die jüngste Entwicklung denke, dann fällt mir bei Berlin nur noch der Begriff "Mottenkiste" ein, denn aus selbiger stammt die Forderung nach der Enteignung von Wohnimmobilienkonzernen. Und dafür gingen ja schon an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...