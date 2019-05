Nach der kleinen Verschnaufpause nach Ostern geht es in der ersten Maiwoche (KW18) am KMU-Anleihen-Markt wieder hoch her: so gibt die TERRAGON AG, ein Spezialist für Betreutes Wohnen in Deutschland, offiziell ihr Anleihen-Debüt bekannt. Das Unternehmen bietet zwischen dem 09. und 14. Mai 2019 eine 6,5%-Anleihe (WKN A2GSWY) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro an. Die Mindestanlagesumme beträgt 1.000 Euro. TERRAGON beabsichtigt nach eigenen Angaben, den Nettoemissionserlös der Anleihe vorrangig zur Finanzierung neuer Projekte und allgemein zur Optimierung der Finanzierungsstruktur zu verwenden.

Auch die am Markt bekannte Joh. Friedrich Behrens AG hat in dieser Woche Nägel mit Köpfen gemacht und die Begebung ihrer dritten Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots bestätigt. Die neue Behrens-Anleihe ( WKN A2TSEB) hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% verzinst. Der erzielte Nettoerlös soll für die Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/20, gegebenenfalls auch durch eine vorzeitige Rückzahlung, verwendet werden. Das Anleihen-Angebot umfasst ein freiwilliges Umtauschangebot für die am 10. November 2020 fällige Behrens-Anleihe 2015/20. Dieses startet bereits am 06. Mai 2019. Zusätzlich zum Umtauschangebot können neue Anleger über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Börse die Behrens-Anleihe 2019/24 vom 14. Mai bis zum 12. Juni 2019 zeichnen.

Die Hörmann Industries GmbH liefert in dieser Woche gute Konzernzahlen für das Jahr 2018 und erwägt zudem ebenfalls eine neue Anleihen-Emission zur vorzeitigen Refinanzierung ...

