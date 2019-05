Für alle Investoren des chinesischen E-Commerce-Akteurs Alibaba (WKN: A117ME) scheint es gegenwärtig einfach zu laufen. Nicht nur, dass die Aktie seit Jahresbeginn bereits von knapp über 120 Euro auf inzwischen über 170 Euro ansteigen konnte. Nein, das Wachstum hält weiter an und könnte auch in den kommenden Jahren gewissermaßen noch in den Turbomodus einsteigen. Nichtsdestoweniger scheinen jedoch einige qualitative Probleme nach wie vor abseits des heimischen Marktes für ein wenig Ungemach zu sorgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...