Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. No risk, no fun oder doch lieber Sicherheit? Der Börsenpunk setzt bekanntlich auf seine 80/20-Strategie: 80 Prozent Sicherheit mit "dicken Brummern", 20 Prozent Risiko und Spaß beim Investment. In Sachen Cyber-Security gibt es für ihn aber eine ganz klare Wahl: Okta.

Den vollständigen Artikel lesen ...