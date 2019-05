Mainz (ots) -



Alexander Fehling wurde am Freitag, 3. Mai 2019, beim Deutschen Filmpreis in Berlin mit der LOLA in der Kategorie Beste männliche Nebenrolle ausgezeichnet. In dem Politthriller "Das Ende der Wahrheit" spielt Fehling den hochrangigen BND-Mitarbeiter Patrick Lemke, der in den internationalen Waffenhandel verstrickt zu sein scheint.



Der Film von Philipp Leinemann ist eine Produktion von Walker + Worm Film in Koproduktion mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE, Hellinger/Doll Filmproduktion, Philipp Leinemann und in Zusammenarbeit mit Roter Film. Die Redaktion liegt bei Jörg Schneider, ZDF/Das kleine Fernsehspiel, Doris Hepp, ZDF/ARTE, und Andreas Schreitmüller, ARTE.



