Philippe Sereys de Rothschild vom Spitzenweingut Mouton Rothschild über deren Marke Mouton Cadet, die die Käufer von morgen generieren soll. Der Weg führt über zugänglicheren Geschmack - und den Supermarkt.

Herr Sereys de Rothschild, zu Ihrem Unternehmen gehört das weltbekannte Spitzenweingut Mouton Rothschild, das für eine Flasche Rotwein des aktuellen Jahrgangs 2017 rund 500 Euro verlangen kann. Viel mehr Flaschen verkaufen Sie jedoch vom Mouton Cadet für rund zehn Euro die Flasche. Die Marke pflegt Kooperationen mit Segelteams und ist Partner bei Events wie dem Filmfestival in Cannes. Ist Mouton Cadet noch Wein oder schon eine Luxusmarke?Zunächst einmal müssen wir uns der Frage widmen, was Luxus ist. Auf einer einsamen Insel sitzen und keinen Lärm hören? Oder vielleicht ein wenig frische Luft hier auf unserem Messestand? Vielleicht kommen wir der Sache am nächsten, wenn wir sagen, dass es der Versuch ist, etwas Schöneres und Angenehmeres zu haben als den Alltag. Luxus ist in der Lage, den Menschen ein wenig aus seinem Alltag herauszuziehen.

Was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Für uns bedeutet das, dass die Marke Mouton Cadet heute die Referenzmarke ist, die für Weinanbau im Bordeaux steht. Das ist für uns wichtig, denn es ist etwas, das mein Großvater von Beginn an im Sinn hatte, als er die Marke gründete. Seine Idee war es, einen sehr guten Wein zu einem fairen Preis zu haben, der für jeden zugänglich ist. Und wenn ich zugänglich sage, meine ich, dass er nicht zu komplex sein soll. Menschen, die keine großen, teuren Weine trinken, sollen dennoch ein großartiges Erlebnis haben. Er soll aber auch erreichbar sein bezogen auf den Preis. Und er muss verfügbar sein. Es darf keine großen Hürden geben, ihn zu kaufen. Ich trinke viele verschiedene Weine und sehe oft einen Hinweis auf einen interessanten Wein, der dann sehr schwer zu bekommen ist. Unsere Strategie ist deswegen besonders wichtig in Zeiten, wo Weine aus dem Bordeaux zu sehr hohen Preisen verkauft werden. Wir müssen verhindern, dass das Bordeaux als Weinregion das Image bekommt, der Wein von dort müsse teuer sein, um gut zu sein.

Deutschland gehört zu den größten Märkten und importiert sehr viel Wein. Welche Rolle spielt der deutsche Markt für Sie?Deutschland gehört noch nicht zu unseren größten Märkten - aber wir sind sehr fokussiert auf diesen Markt, denn wir wissen, dass wir erfolgreicher sein könnten als wir es heute sind.

Weil die Weine mit Preisen zwischen zehn und 20 Euro ein Vielfaches dessen kosten, was für eine Flasche Wein in Deutschland im Durchschnitt bezahlt wird? 80 Prozent aller Weine werden hierzulande im Supermarkt oder im Discounter verkauft.Haben Sie etwas gegen Supermärkte? Nein, gar nicht.Wir ...

