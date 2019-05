Die Marihuana-Industrie hat sich in den letzten Jahren weltweit als unaufhaltsam erwiesen. Im Norden war Kanada das erste Industrieland der Welt, das im vergangenen Oktober Freizeit-Cannabis legalisiert hat. In der Zwischenzeit gab Mexiko im Juni 2017 grünes Licht für medizinisches Marihuana. Heute gibt es weltweit mehr als 40 Länder, die es einem Arzt ermöglichen, medizinisches Cannabis auf die eine oder andere Weise zu verschreiben. Und doch, in den Vereinigten Staaten ist es nicht ganz so einfach. ...

