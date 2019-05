Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Finanzminister Mathias Brodkorb (42) hat sein Ministeramt am 29. April 2019 spontan niedergelegt. Dem Vernehmen nach tat er diesen Schritt, so sein Schreiben an Ministerpräsident Manuela Schwesig (SPD), vor allem wegen Differenzen in Personalfragen. Und das kaum vier Wochen vor den anstehenden Kommunalwahlen vom 26. Mai ...

