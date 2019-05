Xi'an, China (ots/PRNewswire) -



2018 wurden 7,072 GW an Mono-Zellen und -Modulen ausgeliefert



Der internationale Versand monokristalliner Siliziumwafer durch LONGi belief sich 2018 auf 3,483 Milliarden Stück, eine Steigerung um 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der auf das Jahr gerechnete Versand von Solarzellen und -modulen erreichte 7,072 GW, eine Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. LONGi hat seine Marke aktiv international vermarktet, hat Durchbrüche im operativen Geschäft und ein raschen Zuwachs in seinen Lieferungen nach den USA, Europa, Indien, Lateinamerika, Japan, Australien und Afrika erzielt.



Mit Blick auf die Zukunft wird LONGi sich weiter auf den weltweiten Markt konzentrieren und um die Globalisierung von Kunden, Service und Management bemühen, um Kunden mit hocheffizienten fortschrittlichen Produkten unterstützen zu können.



Bis Ende 2021: Mono-Wafer-Kapazität bei 65 GW, Mono-Modul-Kapazität bei 30 GW



Bis Ende 2018 hatte LONGis Produktionskapazität bei monokristallinen Silizium-Ingots/Wafern 28 GW erreicht. Die 5-GW-Modulfabrik in Chuzhou, Provinz Anhui, wurde im März 2019 in Betrieb genommen und baut LONGis weltweite Kapazität für hocheffiziente monokristalline Module weiter aus.



LONGi hat zudem seine neueste Kapazitätsplanung bekanntgegeben: Bis Ende 2019 wird die Ingots/Wafer-Kapazität 36 GW, die Zellkapazität 10 GW und die Modulkapazität 16 GW betragen. Bis Ende 2020 wird die Ingots/Wafer-Kapazität 50 GW, die Zellkapazität 15 GW und die Modulkapazität 25 GW betragen. Und bis Ende 2021 wird die Ingots/Wafer-Kapazität 65 GW, die Zellkapazität 20 GW und die Modulkapazität 30 GW erreichen.



Der Bericht zeigte durchgängig, dass nachhaltige Investitionen in Forschung und Entwicklung in hohem Maße zur Entwicklung neuer Technologien und Produkte bei LONGi beigetragen haben. 2018 hielt LONGi 526 Patente.



