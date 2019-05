Bei Wirecard ging's am Freitag wieder unter 130 Euro. Bei der UBS senkt man ebenfalls das Kursziel. Die Begründung geht nach Asien. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wirecard von 176 auf 160 Euro gesenkt. Analyst Hannes Leitner begründete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem Bewertungsabschlag angesichts der Unsicherheiten rund um ...

