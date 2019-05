Rund 1 Prozent verlor der Goldpreis in der vergangenen Woche wieder und hat damit die Gewinne aus der Vorwoche abgeben müssen. Was sagt diese Bewegung über den Trend aus? Chartanalyse des Gold-Futures Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futu ...

