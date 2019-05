Der Auftritt der deutschen Parteien im EU-Wahlkampf ist beschämend. Obwohl alle zu wissen behaupten, dass die Wahlen schicksalhaft seien, präsentieren sich die Parteien infantil und wurschtig.

Die Wahlen zum Europäischen Parlament werden allgemein und parteiübergreifend als schicksalhaft für die Zukunft Europas bezeichnet. Der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber von der CSU spricht gar von einem "Schicksalsjahr", das "in die Geschichtsbücher eingehen" werde. Ein Urteil, dem ich nicht widerspreche. In krassem Kontrast dazu stehen allerdings die Plakate der Parteien. Deren Inhalt und Form vermitteln nicht den Eindruck, als ob diese Wahlen eine besonders ernste Angelegenheit seien.

Am schnellsten abhaken kann man in diesem Wahlkampf die SPD und ihre Spitzenkandidatin, Noch-Justizministerin Katarina Barley. Aus ihrem jüngsten Interview wählte "Die Rheinpfalz" den Satz: "Wir haben der EU so viel zu verdanken" als Überschrift. Auch auf den Plakaten setzen Barley und Co. ganz auf bedingungslose Brüssel-Affirmation: "Europa ist die Antwort!" lautet ihre Parole. Aber was war noch gleich die Frage?

Die Sozialdemokratie bietet sich dem Wähler nicht als Vertreterin seiner Interessen an, sondern sie schulmeistert ihn. Und dabei wirkt die alte SPD so plump und einfallslos wie eine müde Studienrätin kurz vor der Pensionierung, die sich eigentlich längst damit abgefunden hat, dass die Schüler sie ohnehin nicht mehr ernstnehmen.

Auch bei der CDU scheint man sich nicht besonders tiefe Gedanken um diesen Wahlkampf gemacht zu haben. Zumindest hätte man eine Werbeagentur aussuchen können, die das Texten beherrscht. Erstaunt doch die sprachliche Wurschtigkeit, mit der die CDU "Offene Grenzen nach innen und sichere Grenzen nach außen" verspricht. Vermutlich sind offene Grenzen im Innern der EU gemeint. Dazu kommt noch die schlicht falsche Behauptung "unser Europa ... schafft Wohlstand". In der Partei Ludwig Erhards sollte man wissen, dass nur produktive Unternehmen Wohlstand ...

