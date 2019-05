FRANKFURT (Dow Jones)--Die privaten Banken haben aus Anlass der Europawahl am 26. Mai erstmals einen gemeinsamen Wahlaufruf veröffentlicht. Darin rufen der gesamte Vorstand des Bankenverbandes sowie zahlreiche Geschäftsleiter zur Wahl von proeuropäischen Parteien auf. "Die Europäische Union ist ein Erfolgsprojekt, das Freiheit, Wohlstand und Frieden sichert", sagte Hans-Walter Peters, Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken: "Lassen Sie uns gemeinsam verhindern, dass protektionistische und populistische Tendenzen stärker werden. Wir brauchen in Zukunft mehr Europa statt weniger. Davon bin ich und davon sind die privaten Banken in Deutschland fest überzeugt".

Das nächste Europäische Parlament benötige engagierte demokratische und marktwirtschaftliche Kräfte, um wichtige Projekte voranzubringen, betonte Peters. Noch sei die EU etwa von einem einheitlichen Finanzbinnenmarkt weit entfernt. Dieser brächte gleichermaßen Vorteile für Unternehmen und Kunden. Darüber hinaus müssten drängende Fragen - wie die Wettbewerbsfähigkeit Europas, der Klimawandel, die Digitalisierung oder die Migration - entschlossen angegangen werden. Peters rief daher im Namen des Bankenverbandes zur Teilnahme an der Wahl auf: "Unterstützen Sie proeuropäische Parteien, die Europa in eine erfolgreiche Zukunft führen wollen".

Den Apell des Bankenverbands unterzeichnet haben alle großen Banken Deutschland, darunter: Christian Sewing und Martin Zielke, die Vorstandsvorsitzenden von Deutscher Bank und Commerzbank. Dazu kommen die ihre Kollegen von Unicredit, National-Bank AG, J.P. Morgan AG, ING-DiBa AG, Südwestbank AG, Aareal Bank AG und Metzler KGaA.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2019 05:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.