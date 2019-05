Manchmal ist ein Skandal nicht nur Skandal, sondern geradezu eine Autopsie einer Gesellschaft. So verhält es sich auch mit der Attacke auf Sir Roger Scruton, der in den vergangenen Wochen in den Medien verleumdet, von der Regierung gefeuert und dessen Lebenswerk angegriffen wurde. Scruton ist zwar nicht das erste, aber das neueste Opfer des modernen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...