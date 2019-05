FRANKFURT (Dow Jones)--Einen kräftigen Einbruch hatte der Neubau von Windanlagen in Deutschland zu verzeichnen. Im ersten Quartal 2019 brach er um fast 90 Prozent ein gegenüber den ersten drei Monaten der drei Vorjahre. Das berichtet die "Rheinische Post" mit Bezug auf einen vorliegenden Bericht der Fachagentur Windenergie.

Demnach wurden zwischen Januar und März 2019 lediglich 41 neue Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 134 Megawatt (MW) in Betrieb genommen. Damit liege die neu installierte Anlagenleistung fast 90 Prozent unter dem Niveau des jeweils ersten Quartals der vorangegangenen drei Jahre. Windturbinen gingen überhaupt nur in sieben Bundesländern ans Netz, die meisten in Rheinland-Pfalz, berichtet die Fachagentur. Der Negativtrend habe im April 2018 begonnen: Seither gehe der Windausbau kontinuierlich zurück.

Der drastische Zubau-Rückgang dürfte sich insbesondere durch die Zuschlagssituation im Ausschreibungsjahr 2017 begründen, in dem über 90 Prozent der Förderzusagen an immissionsschutzrechtlich noch nicht genehmigte Windprojekte gingen, heißt es in dem Bericht. Die Analyse aller bislang in Betrieb gegangenen 118 Anlagen mit Zuschlag zeigt, dass es ab der Zuschlagserteilung wegen fehlender Baugenehmigungen im Durchschnitt knapp ein Jahr dauerte, bis die Anlagen in Betrieb genommen worden konnten. Von 730 Anlagen, die 2017 bezuschlagt wurden, seien bislang erst 35 Anlagen am Netz, so die Zeitung.

