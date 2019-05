Lange war es still um den Brexit, nun sucht May den Kompromiss mit der Opposition. Doch viele trauen der Sache nicht. Tausende "Prepper" horten Vorräte, um auf Engpässe nach einem chaotischen Brexit vorbereitet zu sein.

Joanna Elgarf ist im Moment vor allem froh über die Verschnaufpause. "Ich habe mir eine geistige Auszeit genommen. Viele Leute sind vom Brexit regelrecht erschöpft. Das war ja wie ein Marathon." Elgarf ist eine "Prepperin", eine von Tausenden Briten, die Vorräte angelegt haben, um vorbereitet zu sein, falls es bei einem ungeordneten Brexit zu Versorgungsproblemen kommt. Ein solcher No-Deal-Brexit, bei dem Großbritannien die EU ohne ein Abkommen verlässt, drohte Ende März. Doch dann gewährte die EU Großbritannien zwei Mal einen Aufschub - erst bis zum 12. April, dann bis Ende Oktober. Der befürchtete Chaos-Brexit blieb aus.

Seitdem herrschte in Großbritannien eine seltsame Ruhe. Das Thema, das die Nachrichten monatelang dominierte und das Land in einem regelrechten Aufruhr gehalten hat, trat praktisch über Nacht in den Hintergrund. Am Sonntag ging Premierministerin Theresa May gar einen Schritt auf ihre Gegner zu und forderte den Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn zu einem schnellen Kompromiss beim Brexit auf. Doch Joanna Elgarf traut dem Frieden nicht.

"Wir hängen weiter in der Luft. Denn es ist ja nichts gelöst worden. Wir haben lediglich ein neues Datum bekommen, den 31. Oktober", sagt Elgarf. Die dreifache Mutter ist 43 Jahre alt und lebt in Worcester Park, einem Arbeiterviertel im Süden von London. Ein Sieg der EU-Gegner bei den Europawahlen Ende Mai etwa könnte den Befürwortern eines extrem harten Brexits Auftrieb geben, befürchtet Elgarf, und im schlimmsten Fall dazu führen, dass ein Brexit-Hardliner Theresa May auf dem Posten des Premiers ablöst. "Dann könnten wir genauso aus der EU fliegen wie an den beiden anderen Terminen, die wir hatten."

Chaos in Dover

Die Sorge ist nicht unberechtigt: Sollten sich Brüssel und London bis Ende Oktober nicht über ein Scheidungsabkommen verständigen und die EU-Staats- und Regierungschef Großbritannien keinen weiteren Aufschub gewähren, dann würde das Land tatsächlich automatisch auf einen ungeordneten Brexit zusteuern. In Dover, dem wichtigsten Fährhafen des Landes, könnte es aufgrund der dann notwendigen Zollkontrollen zu langen Verzögerungen kommen, die Versorgungsengpässe zur Folgen haben könnten.

Und die wären im Fall eines ungeordneten Brexit wahrscheinlicher, als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...