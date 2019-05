Berlin (ots) - AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hat sich dafür ausgesprochen, die Arbeit der Treuhand-Anstalt in einem neuen Untersuchungsausschuss des Bundestages zu bewerten. "Ich unterstütze den Vorstoß zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Treuhandanstalt", sagte der AfD-Politiker dem "Tagesspiegel" (Ausgabe vom Montag. Die SPD lehnt den Vorschlag ab. "Ich kann nicht erkennen, was ein neuer Untersuchungsausschuss leisten soll", sagte Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider dem "Tagesspiegel".



https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-fehler-bei-der-wend e-gauland-fuer-treuhand-ausschuss/24305906.html



