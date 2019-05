Ab Juli 2019 gibt's mehr Geld für Rentner - verkündet die Bundesregierung. "Rentnerinnen und Rentner können sich freuen - die Altersbezüge steigen deutlich an". Nun ja, vielleicht in Prozent gerechnet: In den alten Bundesländern wird die Steigerung 3,18 % und im Osten 3,91 % betragen. Die sogenannte Standardrente beträgt somit 1.487,18 € (45,83 € ...

