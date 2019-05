Der S&P 500 Index hat in der zurückliegenden Woche eine kleine Achterbahnfahrt vollführt. Nach einem auf Schlusskursbasis frischen Allzeithoch am Dienstag wurden an den beiden folgenden Tagen Gewinne mitgenommen. Die Fed hat allzu hoch fliegende Erwartungen auf eine dauerhafte Senkung der Leitzinsen in diesem Jahr enttäuscht. Am Freitag wurden die Arbeitsmarktdaten für April zum Anlass genommen, wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...