Die Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hamas am Gazastreifen dauern schon drei Tage. Am Sonntag sind mindestens 18 Menschen getötet worden.

Im Grenzkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen sind am Sonntag mindestens 18 Menschen getötet worden. Drei Menschen starben in Israel nach amtlichen Angaben durch Raketenbeschuss aus dem von der radikal-islamischen Hamas beherrschten Gazastreifen, zwei in Aschkelon und einer in Ashdod. Ein Fahrer starb auf der israelischen Grenzseite, als sein Wagen von einer Panzergranate getroffen wurde.

Im Gaza-Streifen starben mindestens 14 Palästinenser durch ...

