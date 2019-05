Am 9. Mai wagt Uber den Sprung aufs Börsenparkett. Der Börsengang wird von Analysten weltweit interessiert erwartet - schließlich könnte es einer der größten IPOs der letzten Jahre werden. So schätzen Tech-Experten die Uber-Aktie noch vor der ersten Notierung ein.Uber-IPO steht kurz bevorDas Datum für einen der größten Börsengänge seit der chinesische Online-Riese Alibaba 2014 den Sprung aufs Börsenparkett wagte, wurde kürzlich bekannt gegeben: Am 9. Mai erfolgt das Uber IPO an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...