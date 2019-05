"Badische Neueste Nachrichten" zu Arabischer Frühling 2.0:

"Der Westen reagiert bislang eher passiv auf die Demokratiebewegung. In den Hauptstädten der EU dominiert die Furcht vor gewaltsamen Unruhen und islamistischem Terror in der ohnedies fragilen Region. Um einem "Sahelistan" (nach den unrühmlichen Erfahrungen am Hindukusch) vorzubeugen, setzen Europas Regierungen ebenso wie Trumps Amerika lieber auf Autokraten. Diese garantieren offenbar Stabilität und stehen bereit, um Flüchtlinge vom alten Kontinent fernzuhalten."/al/DP/he

