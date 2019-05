JENA (dpa-AFX) - Der Jenaer Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec zieht am Montag einen Strich unter das erste Geschäftshalbjahr. Der Vorstand des TecDax -Unternehmens erwartet gute Ergebnisse und hat die Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr bereits angehoben. Der Jahresumsatz wird nun in einer Bandbreite von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro erwartet. Zeiss Meditec, eine Tochter des Optik- und Elektronikkonzerns Carl Zeiss AG (Oberkochen), entwickelt und produziert vor allem Operationsmikroskope, Laser sowie künstliche Linsen für trübe Augen beim sogenannten Grauen Star. Beschäftigt werden rund 3000 Mitarbeiter im In- und Ausland./ro/DP/he

