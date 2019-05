Die Aktienmärkte kannten in diesem Jahr nun eine Richtung - nach oben. Nun könnte Donald Trump zum Spielverderber werden. Am Sonntag setzte er die nächste Attacke gen China, nachdem die Zeichen einige Monate auf Entspannung standen. Wir empfehlen Absicherung in Form von Turbo-Bears für das Aktiendepots. Auf Daimler lautet unsere Wahl WKN GA447U, bei Apple ...

