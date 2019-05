Zum Wochenstart sind für die Märkte neue Konjunkturdaten interessant. Anleger sollten auch die aktuellen Entwicklungen im Handelsstreit beobachten.

Der Dax startet in die erste volle Handelswoche des neuen Monats. Die nächsten Tage werden entscheiden, ob der Mai eine weitere positive Entwicklung des Leitindizes mit sich bringen wird - oder ob Anleger die alte Börsenweisheit "Sell in May and go away" hätten befolgen sollen.

In der kommenden Woche stehen viele Veröffentlichungen von Quartalsergebnissen auf der Agenda, die für Investoren richtungsweisend sind. Unter anderem Vonovia, BMW, Munich RE und Wirecard legen im Laufe der Woche Zahlen vor. Es beginnt also eine spannende Börsenwoche.

Der deutsche Leitindex schloss am Freitag bei 12.412 Punkten und damit 0,5 Prozent höher als zu Handelsbeginn. Zwischenzeitlich katapultierte der Dax am Freitagnachmittag auf 12.435 Punkten und markierte damit ein Acht-Monats-Hoch. Grund dafür waren positive Meldungen vom US-Jobmarkt: Für April meldete die Regierung 263.000 neue Stellen. Experten gingen von nur 185.000 aus. Zudem fiel die Arbeitslosenquote von 3,8 auf 3,6 Prozent. Am Montagmorgen notiert der Leitindex vorbörslich laut außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

Folgende Ereignisse sind für Anleger am Montag wichtig:

1 - Vorgabe aus den USA

Die positiven Arbeitsmarktdaten beflügelten zum Wochenausklang auch die US-Börsen. Harm Bandholz, Ökonom bei Unicredit Research in New York, glaubt, dass die Zahlen eine Signalwirkung entfachen können. Sie hätten das Potenzial, Konjunktursorgen zu vertreiben.

Die Märkte rechnen zudem nicht mehr damit, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) noch in diesem Jahr die Zinsen senkt. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch vergangener Woche ließ Fed-Chef Jerome Powell den Leitzins bei 2,25 bis 2,5 Prozent. Die Zinspolitik sei "derzeit angemessen", sagte er. Es gebe im Moment keinen Grund, davon abzuweichen. Ob der nächste Zinsschritt eine Anhebung oder Senkung vorsieht, ließ Powell offen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verbuchte am Freitag ein Plus von 0,75 Prozent und schloss bei 26.504,64 Zähler. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,96 Prozent auf 2945,64 Stellen und auch der Index der Technologiebörse Nasdaq schloss ebenfalls mit einem Plus. Er stieg um 1,58 Prozent auf 8164 Zähler.

2 - Handel in Asien

Die chinesischen Aktienmärkte sind zum Wochenauftakt wegen des drohenden Scheiterns der Handelsgespräche zwischen den USA und China unter Druck geraten. Das wichtigste Börsenbarometer CSI300 gab am Montag um 3,5 Prozent nach, während der Shanghai-Composite-Index 3,0 Prozent verlor. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...