DAX-Anleger warten auf wichtige Konjunkturdaten, Fresenius und FMC sorgen für Begeisterung

Am heutigen Dienstag gönnten sich DAX-Anleger eine Ruhepause, bevor es mit der Fed-Leitzinsentscheidung und den Oktober-Arbeitsmarktdaten in den USA in dieser Woche mit der Bekanntgabe wichtiger Konjunkturdaten weitergeht.

Das war heute los. Zeitweise hatte es so ausgesehen, als sollte es im DAX nach dem jüngsten Kursanstieg zu deutlichen Gewinnmitnahmen kommen. Die zwischenzeitlichen Verluste wurden jedoch im Nachmittagshandel wettgemacht. Allerdings blieb auch ein erneuter Ausbruch nach oben aus, stattdessen pendelten sich die Notierungen im Bereich des Vortagesschlusses ein. Dabei dürfte das Warten auf wichtige Konjunkturdaten Anleger davon abgehalten haben, stärker in eine Richtung zu tendieren. Außerdem galt es, eine ganze Reihe von Quartalsergebnissen zu verarbeiten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugten vor allem Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Die Fresenius-Aktie lag zeitweise mit rund 6 Prozent im Plus, während die Aktie der Fresenius-Dialyse-Tochtergesellschaft FMC Kurszuwächse von fast 7 Prozent verbuchen konnte. Beide Unternehmen hatten Geschäftsergebnisse zum dritten Quartal 2019 präsentiert. Während der Gesundheitskonzern Fresenius seinen Nettogewinn im Vorjahresvergleich leicht steigern und die Jahresziele bestätigen konnte, punktete Fresenius Medical Care mit einem starken organischen Wachstum.

