Datacolor im ersten Halbjahr 2018/19

Deutliches Wachstum mit neuen Produkten - Hohe Investitionen stärken Marktposition in Asien

Die Datacolor AG erzielte im ersten Halbjahr 2018/19 einen Umsatz von USD 39,7 Mio. (Vorjahr: USD 41,0 Mio.). Der Umsatz blieb mit einem Rückgang um 3,1% - in Lokalwährung 1,3% - nur leicht hinter dem hohen Vorjahreswert zurück, der massgeblich von einem Grossauftrag eines bedeutenden nordamerikanischen Detailhändlers beeinflusst war. Zur guten Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2018/19 beigetragen haben insbesondere die neuen tragbaren Farbmessgeräte aus der ColorReader-Familie und die neuste Generation des Display-Kalibrierungssystems SpyderX.

Im ersten Halbjahr 2018/19 wurde die Bruttomarge trotz höherer Zölle im wichtigen US-Absatzmarkt auf sehr gute 67,4% (Vorjahr: 64,0%) gesteigert. Die deutliche Zunahme begründet sich einerseits mit dem im ersten Halbjahr erfolgreich weitergeführten Eintauschprogramm für High-End-Instrumente, anderseits ist der Vergleichswert des Vorjahrs von einer wegen des ausserordentlich hohen Hardwareanteils unterdurchschnittlichen Marge des Grossauftrags in Nordamerika beeinflusst. Mit einem EBIT von USD 3,3 Mio. (Vorjahr: USD 3,1 Mio.), einer EBITDA-Marge von 10,9% (Vorjahr: 10,4%) und einer EBIT-Marge von 8,4% (Vorjahr: 7,7%) lag das operative Ergebnis über Vorjahresniveau. Nach einer sehr erfolgreichen Entwicklung in den letzten Jahren war das Finanzergebnis mit USD -1,9 Mio. (Vorjahr: USD 0) hauptsächlich aufgrund der Verwerfungen am Kapitalmarkt am Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2018/19 negativ. Dementsprechend ging der Reingewinn gegenüber dem Vorjahr auf USD 1,1 Mio. (Vorjahr: USD 2,3 Mio.) zurück. Nach einer deutlichen Erholung der Märkte in den letzten Monaten hat sich auch das Finanzergebnis wieder verbessert.

Deutliches Wachstum mit neuen Produkten

Der Erfolg der langfristig angelegten hohen Investitionen von Datacolor in Forschung und Entwicklung zeigte sich im ersten Halbjahr 2018/19 unter anderem in den guten Verkaufszahlen der neuen ColorReader-Produktfamilie. ColorReader ist ein hochpräzises, kostengünstiges, kleines und mobiles Farbmessgerät, das über Bluetooth mit einer Smartphone-App zur Farbauswertung verbunden werden kann.

Weiter lancierte Datacolor im Februar den neuen SpyderX, Datacolor's bisher schnellste, genaueste und benutzerfreundlichste Lösung zur Farbkalibrierung von Monitoren. SpyderX ist der jüngste Beitrag von Datacolor zur stetigen Weiterentwicklung von präzisen Farbmanagementlösungen für Fotografen, Videoproduzenten und Kreative weltweit.

Mit dem im Mai 2018 eingeführten SpectraVision-System, das erstmals eine exakte Farbanalyse von mehrfarbigen, gemusterten Vorlagen erlaubt, bietet Datacolor zudem eine effiziente Farbmesslösung für Kunden, die bisher keine Möglichkeit zur präzisen digitalen Messung und Kommunikation von Farbe hatten.

Im zweiten Halbjahr 2018/19 plant Datacolor die Lancierung von zwei neuen Produkten für die Textil- und Bekleidungsindustrie, die das Farbmanagement vom Design bis zur Verkaufsstelle erneut wesentlich verbessern werden.

Hohe Investitionen stärken Marktposition in Asien

Nach der intensiven geografischen Expansion der letzten Jahre, insbesondere in Asien, konzentriert sich die Datacolor auf Massnahmen zur Erhöhung der Effizienz. Insbesondere Vietnam entwickelte sich sehr erfreulich und der Umsatzanteil der Region Asien wurde trotz einer Wachstumsverlangsamung in China deutlich ausgebaut auf 34,8% (Vorjahr: 31,1%). Europa ist mit einem Umsatzanteil von 35,5% (Vorjahr: 36,1%) weiterhin der grösste Markt der Datacolor. Der negative Währungseinfluss infolge der Abschwächung des EUR zum USD wurde von einer erfreulichen Zunahme der Verkäufe in der europäischen Pigmentindustrie ausgeglichen. In der Region Nord- und Südamerika ist der Rückgang des Umsatzanteils auf 29,7% (Vorjahr: 32,8%) vollumfänglich auf den Einfluss des Grossauftrags eines bedeutenden Handelsunternehmens im Vorjahr zurückzuführen.

Ausblick

Im zweiten Halbjahr 2018/19 wird die Datacolor wiederum neuentwickelte, innovative Farbmess- und Farbrezeptierlösungen lancieren, um das langfristige Wachstumspotenzial weiter zu stärken. Die solide Finanzierungsstruktur und die hohe Liquidität ermöglichen weiterhin massgebliche Investitionen in die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen, die Intensivierung des Marketings, hauptsächlich im Online-Bereich, sowie in den zielgerichteten Weiterausbau und die Steigerung der Effizienz der weltweiten Verkaufs-, Service- und Supportorganisation. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung streben bei weiterhin stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch ohne Grossauftrag wie im Vorjahr einen Umsatz und Ertrag im Rahmen bis leicht unter dem Vorjahr an.

Luzern, 6. Mai 2019

Der vollständige Halbjahresbericht 2018/19 ist verfügbar unter: https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen (https://ir.datacolor.com/finanzpublikationen)

Für weitere Informationen T +41 44 488 40 19 Datacolor AG, Investor Relations, Olga Wüschner www.datacolor.com (http://www.datacolor.com) Waldstätterstrasse 12, PF 2541, 6002 Luzern Termine 24. Oktober 2019 Publikation Eckdaten 2018/19 15. November 2019 Publikation Geschäftsbericht 2018/19 5. Dezember 2019 Ordentliche Generalversammlung 2018/19

Über Datacolor

Datacolor ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für eine präzise Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Seit mehr als 45 Jahren nutzen viele weltweit führende Unternehmen, Hersteller und kreative Profis Datacolors innovative Technologien, um eine konstant präzise Farbwiedergabe zu erzielen. Das Unternehmen umfasst ein Netzwerk aus Vertriebs- und Servicegesellschaften in mehr als 100 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Datacolors Kunden stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie sowie in der Herstellung und Bearbeitung von Videos. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.datacolor.com (http://www.datacolor.com).