=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1H, Jena 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz), Koblenz 09:00 FR/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme an G7-Konferenz zu "How to ensure the effective and sustainable financing of intnl. development", Paris *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 51,9 zuvor: 53,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 1. Veröff.: 50,5 zuvor: 49,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,6 1. Veröff.: 55,6 zuvor: 55,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 53,3 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 51,6 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau März 10:00 DE/Kongress zur Nationalen Industriestrategie 2030; 13:45 Rede von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 11:00 DE/Bundesfinanzministerium, Podiumsdiskussion mit Staatssekretär Kukies zum Thema "10 Jahre nach der Finanzkrise: Wie gut sind die neuen Regeln? Was bleibt zu tun?", Berlin 11:00 DE/SPD-Vorsitzende Nahles, DGB-Vorsitzende Hoffmann, Statements anlässlich der Betriebs- und Personalrätekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion zur "Arbeitswelt im digitalen Wandel", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/Bundestags-Finanzauschuss, Öffentliche Anhörung zur illegalen Beschäftigung, Berlin 14:00 DE/Bundestags-Ausschuss Arbeit und Soziales, Öffentliche Anhörung zur Altersarmut bei Rentnern, Berlin 15:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Drexel University, Philadelphia *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im April *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q, Venlo 22:15 US/Liberty Global Inc, Ergebnis, Englewood - FR/G7, Abschluss Treffen der Umweltminister (seit 5.5.), Metz - Märkte/Börsenfeiertag Großbritannien, Japan, Südkorea - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q, Overland Park ===

