Die drei großen amerikanischen Techs, Apple, Amazon und Microsoft kämpfen in dieser Woche um die 1 Bio. $ Marktwert, wofür allen dreien nur weniger als 3 % fehlen. Alle Ergebnisse und Fakten liegen vor. Nun kommt es auf die Einschätzung des Marktes an, wie die Perspektiven für jeden im Einzelnen aussehen. Alle drei hatten die Billionengrenze bereits überschritten, bevor es in eine deutliche Korrektur ging. Auf das Gewicht dieser drei in den Indizes kommt es an. Sowohl in Zahlen als auch in den Eindrücken.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info