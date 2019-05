Der Medizintechnikhersteller Carl Zeiss Meditec hat im ersten Geschäftshalbjahr vor allem dank der ungebrochenen Nachfrage nach Lasern zur Sehschärfenkorrektur gut verdient. Das MDax-Unternehmen sieht sich deshalb auf einem guten Weg, seine erst kürzlich angehobenen Ziele im Gesamtjahr zu erreichen. "Wir haben unseren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2018/19 fortgesetzt - mit einem starken Beitrag durch neue Produkte und einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze", sagte Konzernchef Ludwin Monz laut Mitteilung am Montag in Jena.

Der Hersteller von Operationsmikroskopen, Lasern und Linsen hatte bereits im April vorläufige Zahlen bekannt gegeben und sich höhere Ziele gesetzt. Carl Zeiss Meditec will im laufenden Jahr seinen Umsatz auf 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro ankurbeln und so eine operative Marge (Ebit-Marge) zwischen 15 und 17,5 Prozent erreichen. Wie bereits bekannt stieg im ersten Geschäftshalbjahr der Umsatz um knapp 9 Prozent auf gut 667,2 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um ein Viertel auf 110,4 Millionen Euro an. Beide Geschäftseinheiten steuerten zum Wachstum bei. Regional gesehen konnte das Unternehmen vor allem in Deutschland, Frankreich und in Spanien zulegen - im Amerikageschäft musste Carl Zeiss Meditec hingegen einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen./tav/fba

ISIN DE0005313704

AXC0057 2019-05-06/07:29