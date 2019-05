The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4CT6 AAREAL BANK MTN.HPF.S.228 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQK64 IN.BK.BERLIN IS S.202 VAR BD00 BON EUR N

CA DTEC XFRA DE000A2LQRS3 DT.TELEKOM MTN 19/39 BD00 BON EUR N

CA XFRA US655844CC05 NORFOLK SOUT 19/49 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000CZ40NY7 COBA MTH S.P33 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB118M0 LBBW STUFENZINS 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US037389BC65 AON 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US096630AG32 BOARDWALK PI 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023CG82 BOEING 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023CH65 BOEING 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023CJ22 BOEING 19/34 BD01 BON USD N

CA XFRA US097023CK94 BOEING 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US855244AT67 STARBUCKS 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US855244AU31 STARBUCKS 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286N55 USA 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1992927902 BP CAP.MKTS 19/31 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1992928116 BP CAP.MKTS 19/25 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1992931508 BP CAP.MKTS 19/27 MTN BD02 BON EUR N

CA FB0 XFRA CA34961V1076 FORTRESS TECHS INC. EQ00 EQU EUR N

CA L3U XFRA CA68621E2042 ORGANIMAX NUTRIENT EQ00 EQU EUR N

CA 39EA XFRA CNE1000031W9 GANFENG LITHIUM H HD1 EQ00 EQU EUR N

CA LP0 XFRA GB00BH4JR002 LOUNGERS PLC LS1 EQ01 EQU EUR N

CA D3KD XFRA DE000DK0LLA6 DEKA-IMMOBILI.NORDAMERIKA FD00 EQU EUR N