FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB3Q94 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/18 0.001 %

TIG XFRA IL0010827348 TOP IMAGE SYS LTD

XFRA DE000HSH4UW6 HCOB MZC 15 14/24 0.001 %

2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.350 EUR

XFRA DE000HSH4UV8 HCOB MZC 14 14/21 0.000 %

PRP XFRA IT0003874101 PRADA SPA EO 1 0.060 EUR

XFRA DE000HSH4Y53 HCOB IZ 2 15/25 0.001 %

XFRA DE000A169ND0 LUANA ENERGY 16/28

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.433 EUR

AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.269 EUR

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.287 EUR

RWEA XFRA US74975E3036 RWE AG ADR 1 0.520 EUR

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.394 EUR

INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.282 EUR

FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.341 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRANSFER L.P. 0.273 EUR

CQWA XFRA US20440W1053 CIA SIDERURGICA ADR 1 0.148 EUR

CID XFRA US2044096012 CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 0.102 EUR

C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.538 EUR

BASA XFRA US0552625057 BASF SPONS. ADR 1/4 0.595 EUR

ABJA XFRA US0003752047 ABB LTD ADR/1 SF 2,50 0.721 EUR

3YM XFRA SG1W55939399 WEE HUR HOLDINGS LTD 0.003 EUR

41S XFRA SG1V73937608 SINOSTAR PEC HLDGS LTD 0.003 EUR

3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.021 EUR

RYTB XFRA SG1V12936232 STARHUB LTD 0.026 EUR

RTHA XFRA SG1T56930848 WILMAR INTL LTD. SD -,50 0.046 EUR

UOB XFRA SG1M31001969 UTD OV. BK SD 1 0.460 EUR

3RE XFRA SE0000123671 REJLERS AB -B- SK 2 0.093 EUR

XPG XFRA NO0003028904 SCHIBSTED ASA A NK-,50 0.204 EUR

THH XFRA MHY8564M1057 TEEKAY LNG PARTNERS UTS 0.170 EUR

G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.362 EUR

EAEN XFRA IT0004370463 RETELIT S.P.A. NUOVA 0.020 EUR

MNL XFRA IT0004195308 GRUPPO MUTUIONLINE 0.300 EUR

37B XFRA IT0001268561 B+C SPEAKERS S.P.A. 0.500 EUR

AKTA XFRA ID1000106602 PT ANEKA TAMBANG RP 100 0.001 EUR