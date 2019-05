FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB08J9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/14 0.002 %

8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.188 EUR

I3H XFRA CH0006372897 INTERROLL HLDG NA SF 1 19.336 EUR

MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.224 EUR

ASJA XFRA ID1000122807 PT ASTRA INTL TBK RP 50 0.010 EUR

3MK XFRA TH4577010010 MK RESTAUR.GRP -FGN- BA 1 0.036 EUR

1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.027 EUR

7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.013 EUR

NCYD XFRA SE0005190238 TELE2 AB B SK -,625 0.205 EUR

A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.090 EUR

9R9 XFRA AU000000NMT1 NEOMETALS LTD 0.012 EUR

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.197 EUR

54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.118 EUR

276 XFRA NL0011660485 SIF HOLDING N.V. EO-,20 0.100 EUR

UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.143 EUR

G7LC XFRA MHY2745C1104 GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A 0.490 EUR

9RS XFRA FR0004180578 SWORD GROUP SE EO 1 1.200 EUR

LLS1 XFRA LI0355147575 LIECHTENST. LDSBK NA SF 5 1.846 EUR

UCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.121 EUR