FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HVJM XFRA LU0232955988 FPM FDS-FPM FDS LA.-EU.V. 0.700 EUR

FP7A XFRA LU0124167924 FPM-STOCKP.GERM.ALL CAP C 1.100 EUR

FLW1 XFRA AT00000VIE62 FLUGHAFEN WIEN AG 0.890 EUR

SNW2 XFRA US80105N1054 SANOFI SA ADR 1/2/EO 2 1.560 EUR

RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.054 EUR

N0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.538 EUR

XFRA ARARGE03H413 ARGENTINA 2024 4.375 %

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.457 EUR

WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.901 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.672 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.291 EUR

3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.242 EUR

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.072 EUR

AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.480 EUR

XBLA XFRA TH1016010R13 BANGKOK LIFE ASSUR.-NVDR- 0.011 EUR

HKF XFRA SG1Z21951640 HOCK LIAN SENG HLDGS LTD 0.012 EUR

SR6 XFRA SG1U97935860 SOUP RESTAURANT GROUP LTD 0.004 EUR

S3Z XFRA SG1M77906915 ASCENDAS REIT(A-REIT) UTS 0.054 EUR

S7MB XFRA SE0000163594 SECURITAS AB B SK 1 0.411 EUR

JEM XFRA PTJMT0AE0001 JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 0.325 EUR

GZ5 XFRA PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 0.358 EUR

TMR XFRA NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA NK 1 0.460 EUR

SRY XFRA IL0010927254 SARINE TECHNOLOGIES LTD. 0.009 EUR

BSN XFRA FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25 1.940 EUR

NDH1 XFRA CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25 61.525 EUR

HVX XFRA CH0012271687 HELVETIA HOLDING NA SF0,1 21.094 EUR

OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.053 EUR

IJX XFRA BE0003754687 VASTNED RETAIL BELGIUM 2.850 EUR

KDB XFRA BE0003565737 KBC GROEP N.V. 2.500 EUR

1NBA XFRA BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.000 EUR

OEWA XFRA AT0000746409 VERBUND AG INH. A 0.420 EUR

1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.258 EUR

D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.197 EUR

B4X XFRA TH6999010015 BANGKOK EXPR.+METR. FGN 0.003 EUR

IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.538 EUR