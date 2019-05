FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HLW XFRA PG0009067821 HIGHLDS PACIFIC KI-,40

AVA XFRA IT0004093263 ASCOPIAVE S.P.A. EO 1

0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10

G70 XFRA CH0360674466 GALENICA AG SF -,10

XFRA CA68621E1051 ORGANIMAX NUTRIENT