FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.05.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HLW XFRA PG0009067821 HIGHLDS PACIFIC KI-,40
AVA XFRA IT0004093263 ASCOPIAVE S.P.A. EO 1
0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10
G70 XFRA CH0360674466 GALENICA AG SF -,10
XFRA CA68621E1051 ORGANIMAX NUTRIENT
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
HLW XFRA PG0009067821 HIGHLDS PACIFIC KI-,40
AVA XFRA IT0004093263 ASCOPIAVE S.P.A. EO 1
0UB XFRA CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10
G70 XFRA CH0360674466 GALENICA AG SF -,10
XFRA CA68621E1051 ORGANIMAX NUTRIENT