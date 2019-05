Das Comeback in AMS hat funktioniert. AMS war in den letzten Monaten der größte Verlierer im Chipmarkt als Zulieferer für Apple, aber baute zügig sein Produktportfolio um und nennt anspruchsvolle Ziele schon für dieses Jahr. Auf die letzte Zahl kommt es nicht an, sondern darauf, wie schnell die Österreicher gearbeitet haben, um aus einer übergroßen Abhängigkeit in eine neutrale Position zu gelangen. Nach 100 % ist eine Pause angesagt, aber technische Korrekturen bleiben eine Möglichkeit für Zukäufe.



