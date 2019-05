US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck im Handelsstreit auf China. Sonderzölle auf Wareneinfuhren im Wert von 200 Milliarden Dollar sollen schon ab Freitag von bisher zehn auf 25 Prozent erhöht werden, wie er am Sonntag via Twitter ankündigte. China erwägt im Gegenzug einem Bericht zufolge eine Absage der für diese Woche in Washington geplanten Handelsgespräche. Asiens Börsen gehen auf Talfahrt.

