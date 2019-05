Trumps via Twitter veröffentlichte Ankündigung, bestehende US-Strafzölle gegen China von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen, verhalf dem Goldpreis zu leicht anziehenden Notierungen.Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägen die Chinesen nun einen Abbruch der für diese Woche geplanten Verhandlungen um eine Beilegung des seit Monaten schwelenden Handelskonflikts. Damit kehrte die Risikoaversion an den Finanzmärkten auf einen Schlag zurück. Der am frühen Morgen veröffentlichte chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...