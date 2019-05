Berlin (ots) - >Zusammenfassung: Einmal im Jahr prämiert das unabhängige Informationsportal "MachDeinenStrom.de" das beste Heimkraftwerk Deutschlands mit dem "Mini-Solar-Award". In diesem Jahr ließ dabei der oberbayerische Anbieter "Alpha Solar" die Konkurrenz klar hinter sich. Die Auszeichnung findet im Rahmen der Fachmesse "The smarter E Europe" in München statt.<



Seit eine neue DIN-Norm die Verwendung von eigenen Mini-Solarkraftwerken im Haushalt offiziell regelt, nutzen immer mehr Mieter und Hausbesitzer die günstigen Geräte um Geld zu sparen. Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Ein bis zwei Solarmodule speisen den Strom statt ins Netz einfach in die Leitungen der Wohnung, wo er direkt von Kühlschrank, Kaffeemaschine, Router und Co. verbraucht wird. Der Verbrauch von Netzstrom sinkt und damit auch die Stromrechnung. Die Geräte sind bereits ab unter 300,-EUR erhältlich, können je nach Wohnsituation auf Balkons, im Garten, an Fassaden, auf Carports oder Dächern befestigt und einfach über eine günstige sogenannte "Energiesteckdose" eingesteckt werden.



Es gibt bereits eine große Anzahl an unterschiedlichen Angeboten. Die unabhängige Informationsplattform MachDeinenStrom.de vergleicht diese jedes Jahr im Frühling und bewertet sie nach ihrer Nutzerfreundlichkeit und Rentabilität. Das beste Angebot wird dabei mit dem "Mini-Solar-Award" ausgezeichnet. In diesem Jahr geht diese Auszeichnung nach Bayern. Das kleine Unternehmen "Alpha Solar- und Heizungstechnik" aus dem oberbayerischen Hallbergmoos im Landkreis Freising setzte sich mit seinem Balkonkraftwerk gegenüber den anderen Angeboten durch.



Das Gewinner-Kraftwerk setzt auf ein 310W-Modul des Marktführers Winaico aus Taiwan sowie auf den beliebten Mikrowechselrichter SEEYES EVT248 des chinesischen Herstellers Envertec. Beide Komponenten bringen eine hohe Qualität mit, welche sich auch in langen Garantielaufzeiten niederschlägt. Zudem weist das Gesamtpaket laut Bewertung ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis auf. Auch dadurch konnte es sich in diesem Jahr gegenüber der Konkurrenz klar durchsetzen.



Die Verleihung des "Mini-Solar-Awards" an Reinhard Bege, den Geschäftsführer von Alpha Solar, findet im Rahmen der diesjährigen Fachmesse "The smarter E Europe" in München statt.



