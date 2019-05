Es war knapp, aber am Ende setzte sich das bullische Lager durch und brachte sich in eine perfekte Ausgangslage, um einen drohenden Trendbruch in einen neuen Aufwärtsimpuls zu verwandeln. Unser Chart zeigt, dass der technologie-dominierte Index bereits am 23. April den Ausbruch über die vormaligen Verlaufsrekorde vom Herbst 2018 bei 7.700 Punkten schaffte, dem Markt dann aber umgehend die Käufer ausgingen.

