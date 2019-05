Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die anhaltende Schwäche in der weltweiten Autoindustrie habe die Zahlen belastet, doch lägen diese im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Prognosen für den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) habe Stabilus etwas nach unten revidiert./ajx/la

