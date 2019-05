flatex Morning-news Silber: Einen starken Handelstag hatte Silber am vergangenen ...

Einen starken Handelstag hatte Silber am vergangenen Freitag. So konnte der Preis für die Unze ausgehend von der Eröffnung bei 14,63 auf 14,93 US-Dollar zum Handelsschluss klettern. Das Tagestief lag bei 14,60 US-Dollar.

So lange der Silberpreis in der derzeit übergeordneten Abwärtsbewegung kein neues Verlaufstief markiert, was unter 14,57 US-Dollar der Fall wäre, könnte es die Chance auf eine weitere Erholung geben. Einem nachhaltigen Trendwechsel stehen aber jede Menge Widerstände auf der Oberseite entgegen, so bei 15,29, 15,35 und 15,50 US-Dollar.

flatex-select

Long: DE000MF7JPA2 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Short: DE000MF7JPZ9 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/