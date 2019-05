US-Futures tief im Minus - Handelskrieg zwischen China und den USA geht in eine neue Runde

Droht die Rallye nun zu kippen?

In den letzten Monaten haben die US-Indizes durchschnittlich mehr als 20 Prozent an Wert zugelegt. Die Hoffnung der Anleger war groß, dass der Handelskrieg zwischen China und den USA nun endlich beigelegt werden würde und sich die Wogen nun glätten. Doch der US-Präsident legte Sonntagnacht einen drauf und wird die Strafzölle weiter erhöhen. Draufhin reagierte China überaus verschnupft und überlegt sich nun die Gespräche mit Trump abzubrechen. Wird dies die aktuell noch intakte Rallye beenden? Worauf Du nun in den Indizes genau achten musst, zeige ich Dir wie immer in der heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.