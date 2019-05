Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Gunther Zechmann sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem mittelmäßigen ersten Quartal des Chemiekonzerns. Das Management habe aber die Jahresziele bestätigt und scheine Licht am Ende des Tunnels zu sehen./ajx/la

