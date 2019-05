Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 365 auf 375 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem ersten Quartal 2019 sehe er den Diabetes-Spezialisten weiterhin als das Pharmaunternehmen mit den besten Aussichten im europäischen Sektor, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Das am Markt neu eingeführte Diabetes-Medikament Ozempic dürfte auch 2019 und 2020 die Erwartungen übertreffen. Die Aktie befindet sich auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 19:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

