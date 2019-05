Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich Insurance Group vor Zahlen von 315 auf 319 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Vor der Bekanntgabe der Quartalsbilanz des Schweizer Versicherers habe sie ihre Schätzungen leicht nach oben angepasst, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Die jüngsten Neuigkeiten über die Preistrends in den USA könnten sich als Kurstreiber erweisen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 12:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-05-06/08:57

ISIN: CH0011075394