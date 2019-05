Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz SE vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Mit Blick auf die Sparte Schaden- und Unfallversicherung und etwaige Naturkatastrophen in den Monaten Januar bis März dürfte der Winter eher normal verlaufen sein, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Sie habe nur marginale Veränderungen an ihren Schätzungen vorgenommen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 12:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 12:51 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-05-06/08:58

ISIN: DE0008404005