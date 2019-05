Der deutsche Leitindex bleibt im Aufwind. Themen wie der immer noch ungelöste Handelsstreit wurden zuletzt immer wieder ausgeblendet. Am Freitag schaffte es der DAX, über der Marke von 12.400 Punkten zu schließen.



Marktidee: Volkswagen VW hat in der vergangenen Woche Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Die Bilanz kam an der Börse gut an, die Aktie legte deutlich zu. Aus charttechnischer Sicht deutet sich eine Bodenbildung an. Dafür muss der Kurs aber erst noch den Sprung über zwei Marken schaffen.