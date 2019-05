Ein Entwicklungsbereich wird sich mit Verbundwerkstoffen für Primär- und Sekundärbauteile der Luftfahrtindustrie beschäftigen. Zu diesem Zweck stellen die beiden Partner derzeit in der Forschungseinrichtung des NCC in Bristol ein Entwicklungsprogramm für das Weiterverarbeiten von carbonfaserbasierten Textilien wie multixiale Gelege auf. Im Laufe dieses Jahres werden dort Demonstratorbauteile und Prototypen neuer Flugzeugflügel aus Verbundwerkstoff auf Basis von Carbonfasergelegen der SGL Carbon entstehen. Die Gelege sind für die effiziente Verarbeitung von Verbundwerkstoff-Komponenten entwickelt und werden in Wackersdorf produziert. Die Carbonfasern werden von der SGL Carbon an den Standorten in Muir of Ord, Großbritannien, und Moses Lake, USA, hergestellt. SGL nun Teil des NCC-Netzwerks Andreas Wüllner, President Composites - Fibers & Materials bei der SGL Carbon: "Das NCC ist ein sehr erfahrener Partner bei der Entwicklung von innovativen Bauteilkonzepten mit Verbundwerkstoffen, insbesondere für die Luftfahrtindustrie. Wir freuen uns, mit dem NCC strategische Projekte anzugehen und als ein Mitglied der Einrichtung beizutreten. Mit der Partnerschaft tauschen und erweitern wir Know-how zum effizienten Einsatz von Verbundwerkstoffen und -technologien. Darüber hinaus stärken wir mit einem Büro im NCC unsere Präsenz in Großbritannien." Richard Oldfield, Leiter des NCC: "Wir freuen uns, dass SGL Carbon dem schnell wachsenden Innovationsnetzwerk des NCC beigetreten ist. Uns verbindet die Leidenschaft zu technischer Exzellenz sowie eine starke Vision für mögliche zukünftige Anwendungen der Carbonfasertechnologie." SGL Carbon besitzt langjährige Erfahrung im Bereich von Carbonfasern, Verbundwerkstoffen und Materialien. Das Unternehmen deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab, vom Precursor, über die Carbonfaser, verschiedene Textilien und vorimprägnierte Materialien bis hin zu fertigen Bauteilen aus faserverstärktem Kunststoff. (sf)

