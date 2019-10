Yokneam, Israel, und London (ots/PRNewswire) - Partnerschaft zwischen Datumate und Pell Frischmann zeigt Engagement für die Digitalisierung des britischen Infrastrukturbaumarktes



Datumate und Pell Frischmann gaben heute ihre strategische Partnerschaft zur Unterstützung britischer Infrastrukturbauunternehmen bekannt. Die Zusammenführung der innovativen Plattform zur Konstruktionsdatenanalyse DatuBIM von Datumate mit Pell Frischmanns branchenführenden Ingenieurberatungsleistungen erfüllt die wachsende Nachfrage nach kontinuierlicher Projektdigitalisierung und datengesteuertem Projektmanagement. DatuBIM bringt die Vorteile der mehrdimensionalen BIM-Planung in die Projektdurchführungsphase ein, indem es einen kontinuierlichen Vergleich zwischen den digitalen Zwillingsbestandsplänen und dem bisherigen Bestandsplan bzw. dem Design während des Lebenszyklus des Projekts liefert.



"Die Zusammenarbeit mit Pell Frischmann passt zu unserer Strategie und Erfahrung, eine auf den Infrastrukturbau zugeschnittene Lösung anzubieten", so Tal Meirzon, CEO von Datumate. "Wir freuen uns, mit einem so renommierten Ingenieurbüro wie Pell Frischmann zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir die Branche voranbringen und die Einführung von Konstruktionsdatenanalysen fördern, die unseren gemeinsamen Kunden mehrdimensionale digitale Optimierungsmöglichkeiten bieten."



Im Rahmen dieser neuen strategischen Partnerschaft wird Pell Frischmann den von Datumate angebotenen Analysedienst für Konstruktionsdaten, DatuBIM, liefern und unterstützen. DatuBIM bietet die digitale Überwachung und Dokumentation von Management- und Ingenieurbauprozessen und etabliert eine einzige, ständig aktualisierte Quelle digitalisierter Projektaktivitäten von der Planung bis zur Ausführung und Wartung neuer Infrastrukturen oder Umbauten bestehender Infrastrukturen.



"Wir sehen DatuBIM als ein entscheidendes Instrument zur Optimierung von Planung, Projektabwicklung und Asset Management. Die Umwandlung von Felddaten in relevante Erkenntnisse ermöglicht es unseren Kunden, Risiken und Herausforderungen, die mit jedem Bauprojekt verbunden sind, besser zu begegnen. Die Vorteile der Plattform werden dazu beitragen, die Risiken und Herausforderungen, denen sich unsere Kunden gegenübersehen, weiter zu bewältigen und unser Serviceangebot für die Kunden zu erweitern", so Tony Gosling, Chief Digital Officer von Pell Frischmann.



Datumate wird DatuBIM während der Digital Construction Week im ExCeL London-Messezentrum am Stand B78 präsentieren.



Informationen zu DatuBIM



DatuBIM 2.0 ist eine unaufdringliche, durchgängige Service- und Kollaborationsplattform, die automatisierte Konstruktionsdatenanalysen innerhalb weniger Stunden nach der Datenerfassung sowie den Vergleich mit Konstruktionsplänen und Ausführungsfortschritten liefert. Digitale Ist-Zwillinge und automatisierte mehrdimensionale, maßgeschneiderte Analysen liefern wertvolle Erkenntnisse zur Optimierung, Lenkung und Dokumentation von Prozessen, Qualität und Kostenplanung. Die cloudbasierte DatuBIM Software schafft Werte für Projektverantwortliche, Manager und Bauunternehmer und alle Fachgebiete der Baubranche.



Informationen zu Datumate



Datumate entwickelt innovative Lösungen für die Bauindustrie. Als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die sich der digitalen Transformation verschrieben haben, bietet Datumate Software und Dienstleistungen an, die Big Data Analytics, Machine Learning, modernste Computer Vision und Drohnentechnologien nutzen. Unser Flaggschiff-Service und Produkt DatuBIM revolutioniert das Management von Infrastrukturbauprojekten und erleichtert die Digitalisierung des gesamten Asset-Lebenszyklus.



Weitere Informationen finden Sie unter www.datumate.com (http://www.datumate.com/).



Informationen zu Pell Frischmann



Pell Frischmann ist ein multidisziplinäres und internationales Beratungsunternehmen, das 1926 gegründet wurde. Das Unternehmen, das in den Bereichen Infrastruktur, Gebäude und Regeneration arbeitet, ist bekannt für sein vielfältiges technisches Fachwissen und sein Verständnis für die kommerziellen und technischen Bedürfnisse seiner Kunden. Mit rund 1.000 professionellen Ingenieuren setzt das Unternehmen weltweit Projekte in den Bereichen Wasser, Schiene und Autobahn sowie große Entwicklungsprojekte um.



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pellfrischmann.com (http://www.pellfrischmann.com/).



